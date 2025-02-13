Pazardan 180 liraya aldı tek seferde zengin oldu!

35 senelik ikinci el eşya alımı yaparak büyük bir koleksiyona sahip olan Carcerano, girdiği bir dükkanın içerisinde gerçekleştirdiği alışverişle şaşırtıcı bir manzarayla karşı karşıya kaldı. 5 dolara aldığı porselen tabağın aslında 17. yüzyıla ait bir antika olduğu ortaya çıktı.

TESADÜFEN FARK ETTİ

Carcerano, dükkanın fark ettiği porselen tabağı, ilk bakışta sıradan tabak olarak görmüş olsa da, araştırmalardan sonra tepsinin değerinin çok daha fazla olduğunu fark etti.

“ÇİN ANTİKASI ÇIKTI”

Tabağı satın aldıktan sonra evine dönen Carcerano, aynı tabağın müzayede satışlarında 4.400 dolara satıldığını fark etti. "Beş dakika içinde elinde değerli bir şey olduğunu fark ettiğini" ifade eden Carcerano, bu tabağın, son 50 sene içinde müzayedeye koyulan sadece iki benzer örneğiyle dikkat çeken nadir bir parça olduğunu ifade etti.

UZMANLAR DEĞERİNİ DOĞRULADI

Gerçekleştirilen araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, tabağın orijinal olduğunu ortaya koydu. Parçanın değeri 6.000 dolara kadar çıktı ve nadir bulunmasıyla bu Çin porseleni antika pazarlarında önemli bir yere sahip olmaya başladı. Korunaklı olması ve tarihi özelliği sebebiyle, bu tür Çin porselenleri oldukça değerli görülüyor ve antika pazarlarında fiyatları hızla yükselebiliyor.