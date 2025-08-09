Pazardan meyve alamayan vatandaş isyan etti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaz meyvelerinin pahalı olduğu için vatandaşlar meyve alıp yiyemediklerini ifade etti. Semt pazarında bir esnaf da üzümlerini satamadığı için vatandaşa dağıttı. Esnaf, "Üzümün kilosu 100 lira bir tane alıcı yok şu an bedava dağıtıyorum bu aralar. Vatandaş pahalı diyor" diye konuştu.

Alışverişe gelen bir vatandaş "Yaz meyveleri alamıyoruz işte görüyorsun. Tadına bakamadım, alamıyorum ki tadına bakacağım" dedi.

"BİR TANE İSTEDİM VERMEDİLER"

Başka bir vatandaş, "Yaz meyvelerini maalesef alamıyoruz. Kilosu 150 lira, 130 lira nasıl alalım, tadına bile bakamıyoruz. Bir tane istedim vermediler" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Yaz meyvelerinin fiyatı pahalı. Şeftali alamıyoruz. Tadına baktım bir sefer aldım da 5 tane 145 lira tutmuştu o zaman. Üzüm almadık üzüm az bir şey evde vardı. Armut da yemedik" diye ifade etti.

​​​​​​​

"TADINA BAKAMADIK"

Bir vatandaş da, "Ben almadan gidiyorum bak sepetime. Pazar demek ucuz demek aslında ama hiç öyle değil" derken, bir başka vatandaş ise "Yaz meyvelerini şu anda almak mümkün değil. Fiyatları 100-150 lira bir uçtu gidiyor. Bu sene tadına daha bakamadık" diye konuştu.