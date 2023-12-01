Pazarlama Türkiye iş dünyasını 28 Kasım’da Çırağan Sarayı’ndaki E-ticaret Zirvesi’nde bir araya getirdi

E-ticaret pazarının hızla büyümesi ve tüketici davranışlarının online pazaryerlerine kayması, teknolojik yatırımların bu sektördeki önemini gün geçtikçe artırıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pazarlama Türkiye iş dünyasını 28 Kasım’da Çırağan Sarayı’ndaki E-ticaret Zirvesi’nde bir araya getirdi

E-ticaret dünyasında mükemmel müşteri deneyimi oluşturmanın ve hem çevik hem de esnek operasyonel süreçler tasarlamanın vazgeçilmez yolu, dijital dönüşümden geçiyor. Bu doğrultuda düzenlenen etkinlikler, pazarın gelecek trendlerini belirleme noktasında kritik bir rol oynuyor.

Pazarlama Türkiye, iş dünyasının stratejileri ve küresel trendlere odaklanan bir platform olarak, 28 Kasım'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen E-ticaret Zirvesi'nde teknoloji girişimlerini, dijitalleşen B2B ve B2C şirketlerini, medya ve basın dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Bu yılki etkinlik, "Dijital Dönüşüm, Müşteri Deneyimi ve Sadakati" temasıyla gerçekleşti. Pazarlama Türkiye, zirve kapsamında bir ay boyunca devam eden halk oylaması sonucunda +400.000 oy kullanıldı ve 26 farklı kategoride ödül verdi.

26 Kategoride E-Ticaret Ödülleri dağıtıldı

E-Ticaret Zirvesi’nin e-ticaret profesyonellerine ilham vereceğini ve yeni bakış açıları kazandıracağını düşünen Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, “ Markalar arası savaşta beyaz bayrağı çekip koltuğu tüketiciye teslim etmenin, tüketicinin taleplerine göre aksiyon almanın, anlatmaktan çok dinlemenin, tüketiciyi özel ve değerli hissettirmenin kazandırdığı bir dönemdeyiz. Ticaret döngüsünde satın alma aksiyonuna giden her adım, tüketiciye dokunmaktan geçiyor. Duygulara, fikirlere, anılara, kültüre ve değerlere dokunan her şey dijitalde hızla iz bırakıyor. Teknoloji, ürüne ve hizmete dokunurken markalar da tüketicilere dokunmanın yollarını arıyor. Takipçi sayısı, etkileşim sayısı, dönüşüm, kar marjı gibi konulara odaklanırken markalar, tüketicide nasıl izlenimler bırakıyor? Tüm bunları E-Ticaret Zirvesi’nde masaya yatırdık. Bir sonraki E-Ticaret Zirvesinde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

E-Ticaret Zirvesine destek veren markalar arasında, Damat Tween, Yandex ads, Bilet Dükkanı ve Deepdeets yer aldı. Sağlık sponsoru Memorial oldu.

E-Ticaret Ödüllerinde Kazanan Markalar

Yılın E-Ticaret Servis Sağlayıcısı

İkas

Yılın Teknoloji Pazaryeri

Vodafone Her Şey Yanımda

Yılın Tatil Sitesi

Tatilbudur

Yılın Beyaz Eşya Markası

Arçelik

Yılın Yapı Market & Ev Dekorasyon Sitesi

Koçtaş

Yılın Emlak Sitesi

Hepsiemlak

Yılın Ev Tekstili Markası

English Home

Yılın Kadın Giyim Sitesi

Boyner

Yılın Ofis/Kırtasiye Sitesi

Avansas

Yılın Otomobil Satış Sitesi

Arabam.com

Yılın Kişisel Bakım Markası

Watsons

Yılın Çocuk Giyim Sitesi

ebebek

Yılın Online Seyahat Sitesi

Bilet Dükkanı

Yılın Yükselen Fintech Markası

Vepara

Yılın Online Pazaryeri

Hepsiburada

Yılın Yemek Sipariş Uygulaması

Yemeksepeti

Yılın Otel Markası

Çırağan Palace Kempinski

Yılın Erkek Giyim Markası

D’S Damat

Yılın İnovatif E-Ticaret Markası

Trendyol

Yılın Araç Kiralama Markası

Avis

Yılın Kargo Şirketi

Aras Kargo

Yılın Fintech Şirketi

iyzico

Yılın Biletleme Sitesi

Biletix

Yılın Gıda/Market Uygulaması

Getir

Yılın İkinci El Ürün Sitesi

Dolap

Yılın Küçük Ev Aletleri Markası

Philips

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