Pazarlık yok denmişti... Terör örgütü KCK pazarlıkları açıklıyor!

Kaynak: Rudaw
Pazarlık yok denmişti... Terör örgütü KCK pazarlıkları açıklıyor!

Terör örgütü KCK'nin sözde eş başkanı Cemil Bayık, Türkiye’ye “şartlı” mesaj verdi. Tecridin kaldırılması, Öcalan’a özgürlük ve “demokratik entegrasyon yasaları” talep eden Bayık, bu koşullar sağlanmazsa silah bırakmayacaklarını açıkladı. Bayık, Türkiye dışında da silah bırakılacağı iddialarını da yalanladı.

Terör örgütü PKK’nın çatı yapılanması olan KCK’nın sözde eş başkanı Cemil Bayık, örgütün silah bırakmasına yönelik tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayık, Türkiye'nin belirli koşulları yerine getirmediği sürece silah bırakmalarının mümkün olmadığını dile getirerek, adeta pazarlık zeminini kamuoyuna ilan etti.

Açıklamasında terörist başı Öcalan'a özgürlük talep eden Bayık, “Eğer Türkiye Öcalan'ın koşullarında değişiklik yapar, tecridi kaldırır, özgürlük yasalarını geliştirirse, demokratik entegre yasaları geliştirilirse o zaman zemin yaratılır ve biz de silahları bırakabiliriz. Böyle olmadığı sürece kimse bizden silah bırakmamızı isteyemez,” ifadelerini kullandı.

Bayık ayrıca basında çıkan “PKK Erbil’de ya da Duhok’ta silah bırakacak” yönündeki haberleri yalanlayarak, “Bunlar tamamen boş konuşmalardır. Kimse bu şekilde bize baskı yapamaz, algı yaratamaz." dedi.

Ayrıca Cemil Bayık, “Eğer silahlı mücadeleyi ortaya çıkaran altyapıyı ortadan kaldırmazsanız, PKK silah bırakır ama yarın başkası silahlanır” sözleriyle, tehditkar bir yaklaşım sergiledi.

Bayık’ın açıklamaları, “pazarlık yok” denilen bir süreçte, bölücü terör örgütünün siyasi taleplerini gözler önüne seriyor.

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