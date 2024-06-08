Pazartesi günü İYİ Parti’den 4 milletvekili hangi partiye geçecek. Canlı yayında bomba kulis

Gazeteci Ferhat Murat, İYİ Parti ile ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaştı. Ekol TV'de katıldığı 'Kontrol Noktası' programında, İYİ Parti'ye dair çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

Ferhat Murat, pazartesi veya salı günü İYİ Parti'ye ilişkin "İYİ Parti'de şu an aktif olarak siyaset yapan dört milletvekili AK Parti'ye geçecek" dedi.

"AKŞENER'İN AMACI..."

Sunucu Pınar Işık Ardor ise bu gelişme üzerine, "İYİ Parti nereye doğru sürükleniyor? Meral Akşener, eski İYİ Parti Genel Başkanı olarak mı ofis açacak, yoksa başka bir partiye mi katılacak?" sorusunu yöneltti.

Meral Akşener'e dair de açıklamalarda bulunan Murat, yakın zamanda aktif siyasetin içinde olmayacağını öngördüğünü ifade etti. Akşener'in, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) veya AKP'ye katılmak yerine, tecrübelerini Türkiye'ye aktarma konusunda yeni bir süreç başlattığını belirtti. Murat, "Meral Akşener'in amacı Türk siyasetine katkı sunmak. Genel Başkanlık dışında başka bir siyasi pozisyonda olma ihtimalini düşük görüyorum" dedi.

"PARTİDE RAHATSIZLIK YOK"

Murat, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak bilgilendirdiğini ve Dervişoğlu'nun bu konuda bir rahatsızlık duymadığını da belirtti.