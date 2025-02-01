Pazartesi günü okullar açılıyor. Yeni ara tatil ne zaman?

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Pazartesi günü okullar açılıyor. Yeni ara tatil ne zaman?

Pazartesi okullar açılıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 2 Şubat 2025'te ders başı yapacak.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi. 22 Ocak’ta başlayan sömestr tatili, 2 Şubat 2024’te tamamlanacak.

Okullarda ikinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Okullarda ikinci dönem başlarken ikinci ara yıl tatili de merak konusu oldu. Okullarda nisan ayında da ara tatil olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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