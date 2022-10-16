16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pazartesi sendorumunu Pazardan halletmeli

Pazartesi günleri hemen hepimiz için tam bir baş belası. Koşturmaca, yorgunluğu, biriken işler… Peki, gerçekte Pazartesi sendromu olarak bilinen Pazartesi sendromundan Pazar akşamı nasıl kurtulunur? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 17:26
Takip Et

Pazartesi’ni sendorumu değil Pazar sendromu

Pazartesi sendorumunu Pazardan halletmeli
+
Aa
-

Hafta sonu hepimizin sevdiği iki kelime. Ancak birçoklarımız haftada sadece bir gün izin yaptığımız için Pazartesi günleri tam bir bela gün…
Peki Pazar gecesinden nasıl önlemler alınmalı? İşte yanıtları

HAFTA SONUNDAN FAYDANMALIYIZ

Pazar günlerini tam anlamıyla iyi hissetmek için mümkün olduğunca iyi değerlendirmeliyiz. Bunun için film izlenmeli, kitap okunmalı.

HAFTAYA YENİLENMİŞ GİBİ HİSSEDİN

Pazartesi sabahları zorlanmamak için Cumartesi, özellikle Pazarları geç uyanmaktan kaçınmalı. Dinlenmiş bir beden ve zihin, Pazartesi için oldukça iyi gelecektir. Aklınızdan Pazartesi sabahı erkenden işe gitmeden önce yürümeyi geçirmeli.

AMAÇLARINIZIN TEKRARINI YAPIN

Mutlaka bir amacınız olduğunu düşünün. Ve o amacınızı Pazartesi gününe nasıl şekillendireceğinize karar verin. Motivasyonunuz için buna ihtiyacınız olacağınızı unutmayın.

GELECEK PLANLARI KURUN

Ailenizi ve kendinizi düşünerek mutlu bir gelecek için çaba sarf etmeniz gerektiğini asla unutmayın. Küçük ya da imkânsız gibi görünsede mutlaka gelecek planlarınızı kontrol edin.

YÖNETİCİLERİNİZLE İYİ GEÇİNECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Mutsuzluğa hapsolmayın. Geleceğiniz ve kariyeriniz için yöneticilerinizle iyi diyaloglar geliştirecek davranışları gözden geçirin.

Pazartesi sabahları sürekli olarak kendinizi çaresiz ve mutsuz hissediyorsanız, Pazar gecesi tüm bunları düşünüp panınızı yaptıktan sonra erken uyuyun, erken kalkıp işyerine gitmeden önce mutlaka derin nefesler çekerek işyerinize ulaşın.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
1
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Kira artışları Anadolu’yu daha cazip hale getirdi... Yazlık ilçeler memura sürgün yeri oldu
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
2
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
3
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
4
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
5
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿İzmir’de yol verme kavgası: Tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
6
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿KYK düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: 1 Milyon 418 bin gencin borcu nasıl silinecek
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
7
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Faciadan yaralı kurtulan madenci dehşet anlarını anlattı: Ateş topu geldi, sadece çocuğumu düşündüm
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Kiracısı ile ortak kullandığı dükkanda ölü bulundu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Raylara düştü. Tren 3 metre kala durduruldu
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Dekolteli hırsızlara şoke eden ceza. Çilingir yardımıyla eve girdiler
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.