Pazartesi sendorumunu Pazardan halletmeli

Hafta sonu hepimizin sevdiği iki kelime. Ancak birçoklarımız haftada sadece bir gün izin yaptığımız için Pazartesi günleri tam bir bela gün…

Peki Pazar gecesinden nasıl önlemler alınmalı? İşte yanıtları

HAFTA SONUNDAN FAYDANMALIYIZ

Pazar günlerini tam anlamıyla iyi hissetmek için mümkün olduğunca iyi değerlendirmeliyiz. Bunun için film izlenmeli, kitap okunmalı.



HAFTAYA YENİLENMİŞ GİBİ HİSSEDİN



Pazartesi sabahları zorlanmamak için Cumartesi, özellikle Pazarları geç uyanmaktan kaçınmalı. Dinlenmiş bir beden ve zihin, Pazartesi için oldukça iyi gelecektir. Aklınızdan Pazartesi sabahı erkenden işe gitmeden önce yürümeyi geçirmeli.

AMAÇLARINIZIN TEKRARINI YAPIN



Mutlaka bir amacınız olduğunu düşünün. Ve o amacınızı Pazartesi gününe nasıl şekillendireceğinize karar verin. Motivasyonunuz için buna ihtiyacınız olacağınızı unutmayın.

GELECEK PLANLARI KURUN

Ailenizi ve kendinizi düşünerek mutlu bir gelecek için çaba sarf etmeniz gerektiğini asla unutmayın. Küçük ya da imkânsız gibi görünsede mutlaka gelecek planlarınızı kontrol edin.

YÖNETİCİLERİNİZLE İYİ GEÇİNECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Mutsuzluğa hapsolmayın. Geleceğiniz ve kariyeriniz için yöneticilerinizle iyi diyaloglar geliştirecek davranışları gözden geçirin.

Pazartesi sabahları sürekli olarak kendinizi çaresiz ve mutsuz hissediyorsanız, Pazar gecesi tüm bunları düşünüp panınızı yaptıktan sonra erken uyuyun, erken kalkıp işyerine gitmeden önce mutlaka derin nefesler çekerek işyerinize ulaşın.