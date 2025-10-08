YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

6-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dolayısıyla Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 8 ve 9 Ekim tarihlerinde Pazaryeri’nde Amatör Spor Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Açıklanan etkinlik takvimine göre 8 Ekim Çarşamba günü (bugün) Kınık Köyü İlkokulunda ‘Kınık Köyü İlkokulu sporla şenleniyor’ sloganı ile saat 13:00-15:00 arası spor festivali düzenlenecek.

9 Ekim Perşembe günü (yarın) ise Pazaryeri Kapalı Spor Salonunda 11:00-12:00 saatleri arasında ‘Nefes al, kendini keşfet’ etkinliği ile aynı gün Pazaryeri Belediye Parkında saat 15:00-16:00 arasında ‘Herkes sporu konuşacak’ konulu Spor Tanıtım Sohbetleri düzenlenecek.

Etkinliklerin son günü olan 10 Ekim Cuma günü Pazaryeri Sentetik Sahasında saat 15:00-16:00 arasında ‘En hızlı sen ol, parkuru tamamla’ sloganıyla Sporla neşelen, parkuru tamamla etkinliği düzenlenecek.