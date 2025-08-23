Pazaryeri’nde bu yaz sporla dolu dolu geçiyor

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan kaplı yüzme havuzu ve spor salonunda minik sporcular yazın keyfini hem sporla hem de eğlenceyle çıkarıyor.

Voleybol, kick boks ve yüzme branşında antrenmanlarını sürdüren sporcular işin ehli antrenörlerle birlikte her gün sporda bir adım daha ileri gidiyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konu işe ilgili yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okulları kapsamında, işin ehli antrenörlerimizle birlikte her antrenman bir adım daha ileri gitmek demek. Gel, bu enerjiyi sen de yaşa!” denilerek gençler yaz okullarına katılmaya davet edildi.