Kaynak: Haber Merkezi
Pazaryeri’nde bu yaz sporla dolu dolu geçiyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde öğrenciler için yaz tatili spor ile dolu dolu geçiyor.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan kaplı yüzme havuzu ve spor salonunda minik sporcular yazın keyfini hem sporla hem de eğlenceyle çıkarıyor.

1-002.jpg

2-003.jpg

Voleybol, kick boks ve yüzme branşında antrenmanlarını sürdüren sporcular işin ehli antrenörlerle birlikte her gün sporda bir adım daha ileri gidiyor.

3-002.jpg

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konu işe ilgili yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okulları kapsamında, işin ehli antrenörlerimizle birlikte her antrenman bir adım daha ileri gitmek demek. Gel, bu enerjiyi sen de yaşa!” denilerek gençler yaz okullarına katılmaya davet edildi.

