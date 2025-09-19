Pazaryerliler Derneğinden Müdür Ayvalık'a ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Pazaryerliler Derneği Başkanı Ahmet Demirel ve yönetim kurulu üyeleri Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık'ı ziyaret ettiler.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Müdür Ayvalık'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Dernek Başkanı Ahmet Demirel, misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık da misafirlerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyaret Başkan Demirel'in Müdür Ayvalık'a, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bulunan Bilecik seramiği ve Pazaryeri helvası takdim etmesi ile son buldu.

