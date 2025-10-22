YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Alptekin Taşçı Bilecik Pazaryerliler Derneğini ziyaret etti.

Polis Başmüfettişi Alptekin Taşçı bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’te ilk olarak İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başmüfettişi Taşçı, Bilecik’teki ziyaretleri kapsamında Pazaryerliler Derneğini de ziyaret etti. Taşçı burada dernek Başkan Ahmet Demirel tarafından karşılandı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından dernek Başkanı Demirel, nazik ziyareti nedeni ile Başmüfettiş Taşçı’ya teşekkür etti. Başmüfettiş Taşçı ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Demirel ve dernek üyelerini memnuniyetini belirtti.