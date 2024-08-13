PE Nation'da şok ayrılık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PE Nation'da şok ayrılık

Pip Edwards, kurucu ortağı olduğu markanın kreatif direktörlüğü görevinden istifa ederek "yeni yaratıcı zorlukların peşinden gideceğini" duyurdu.

Edwards, 2016 yılında PE Nation'ı kurarak sekiz yıldır şirketin başında bulunuyor ve beş yıl sonra şirketin değeri 15 milyon doları aşan bir perakende devi haline geldiği söyleniyor.

Markanın Avustralya ve İngiltere'de varlığı, İngiltere ve Avrupa'da da varlığı bulunuyor ve tartışmasız bir perakende başarısı.

Bu yılın başlarında, kurucu ortak Claire Greaves'in ayrılmasının ardından, Avustralya Moda Haftası'nda Athleisurewear markasını yeniden piyasaya sürdü.

Edwards, Pazartesi günü Instagram'da paylaştığı gönderide, "PE Nation'ın Sidney Moda Haftası'nda kutlanan ve başarılı yeniden markalaşmasının ardından, PE Nation'ın yaratıcı yönetmeni rolünden çekilerek yeni yaratıcı zorlukların peşinden gideceğim" ifadelerini kullandı.

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