Peaky Blinders film oluyor. Kadro şekillenmeye başladı

Kaynak: NTV
Peaky Blinders film oluyor. Kadro şekillenmeye başladı

Cillian Murphy’nin , Tom Shelby rolüyle geri döneceği "Peaky Blinders" filmi için hazırlıklar hızla ilerliyor. Diziye son olarak Rebecca Ferguson’un katıldığı duyuruldu.

2013 yılında izleyiciyle buluşan ve 6 sezon boyunca büyük bir beğeni toplayan "Peaky Blinders", beyaz perdeye uyarlanacak.

Oscar ödüllü Cillian Murphy, Birmingham çetesinin lideri Thomas Shelby olarak ikonik rolüne devam edecek. Filmin kadrosuna katılan Rebecca Ferguson’un hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

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Filmin yönetmenliğini, dizinin ilk sezonunun yarısında görev alan Tom Harper üstlenecek. "Peaky Blinders Savaşta" adı verilen film, 1900'lerin Birmingham’ında geçen destanın devamını anlatacak. Dizi yaratıcısı Steven Knight, projeyle ilgili olarak "Bu filmin gerçekleşmek üzere olması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Engel tanımayacak. Tam anlamıyla Peaky Blinders savaşta" şeklinde yorumda bulundu.

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