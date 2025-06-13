Pebble ruhu geri geliyor: Eski modellere model dokunuşlar

Core Devices'in kurucusu Eric Migicovsky, geliştirdiği yeni mobil uygulamanın sadece Core 2 Duo için değil, eski Pebble saatler için de çalışacağını açıkladı. Bu gelişme, yıllar önce piyasadan çekilen Pebble Time ve Pebble 2 modellerini yeniden kullanılabilir hâle getiriyor.

Core Devices, Temmuz ve Ağustos aylarında tüm ön siparişleri göndermeyi planlıyor. Beta test süreci için üretilen 200 adet Core 2 Duo saatin, gönüllü test kullanıcılarına gönderimi başladı. Core 2 Duo, dokunmatik ekran ve gelişmiş sağlık izleme özellikleri sunan Core 2 Time adlı versiyonuyla da yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak.

Migicovsky, eski modelleri olan kullanıcıları da test sürecine katılmaya çağırdı. Uygulama, iOS ve Android cihazlarla uyumlu olacak. Bu gelişme, 2018’de Fitbit’in desteğini sonlandırmasının ardından Pebble kullanıcılarına gelen ilk resmi destek niteliğinde.