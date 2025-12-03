Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 2019 yılında New Yorkt'ta tutulduğu hapishanede ölü bulunmuştu.
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in küçük kızları taciz ve istismar ettiği ‘Epstein adası’ olarak bilinen adanın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o görüntüler:
Epstein’in 'pedofili adası' olarak da bilinen adasında birçok kızı rehin tuttuğu ve türlü cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmış, birçok ünlü ismin de bu adayı ziyaret ettiği iddia edilmişti.
Little Saint James ve Great Saint James adında iki adadan oluşan bölgenin fotoğrafları ortaya çıktı.
Epstein'ın 2019 yılında Manhattan'daki bir hapishane hücresinde intihar etmesinin ardından, adanın akıbeti tartışma konusu olmuştu. Başlangıçta ABD Virgin Adaları ile Epstein’in mülkü arasındaki yasal bir savaşın konusu haline gelmişti.
Sonunda anlaşmaya varılarak adaların satışa çıkarılmasına karar verildi ve Mayıs 2023'te bu iki ada milyarder Stephen Deckoff tarafından 60 milyon dolara satın alındı.
Özel sermaye şirketi Black Diamond Capital Management'ın kurucusu olan ve on yılı aşkın bir süredir ABD Virgin Adaları'nda yaşayan Deckoff, şimdilerde bu arazide 25 odalı beş yıldızlı lüks bir tatil köyü inşa ediyor.
Deckoff, projenin bölgeye ekonomik faydalar sağlayacağını, aynı zamanda yerel kültüre ve doğal güzelliklere de saygı göstereceğinin sözünü verdi.