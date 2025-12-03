Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem 'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası

'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in küçük kızları taciz ve istismar ettiği ‘Epstein adası’ olarak bilinen adanın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o görüntüler:

Haberi Paylaş
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 1

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 2019 yılında New Yorkt'ta tutulduğu hapishanede ölü bulunmuştu.

1 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 2

Epstein’in 'pedofili adası' olarak da bilinen adasında birçok kızı rehin tuttuğu ve türlü cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmış, birçok ünlü ismin de bu adayı ziyaret ettiği iddia edilmişti.

2 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 3

Little Saint James ve Great Saint James adında iki adadan oluşan bölgenin fotoğrafları ortaya çıktı.

3 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 4

Epstein'ın 2019 yılında Manhattan'daki bir hapishane hücresinde intihar etmesinin ardından, adanın akıbeti tartışma konusu olmuştu. Başlangıçta ABD Virgin Adaları ile Epstein’in mülkü arasındaki yasal bir savaşın konusu haline gelmişti.

4 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 5

Sonunda anlaşmaya varılarak adaların satışa çıkarılmasına karar verildi ve Mayıs 2023'te bu iki ada milyarder Stephen Deckoff tarafından 60 milyon dolara satın alındı.

5 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 6

Özel sermaye şirketi Black Diamond Capital Management'ın kurucusu olan ve on yılı aşkın bir süredir ABD Virgin Adaları'nda yaşayan Deckoff, şimdilerde bu arazide 25 odalı beş yıldızlı lüks bir tatil köyü inşa ediyor.

6 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 7

Deckoff, projenin bölgeye ekonomik faydalar sağlayacağını, aynı zamanda yerel kültüre ve doğal güzelliklere de saygı göstereceğinin sözünü verdi.

7 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 8
8 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 9
9 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 10
10 11
'Pedofili' adasının ilk görüntüleri... İşte Epstein adası - Resim: 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
