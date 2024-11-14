Pedro Malheiro: Futbol disiplindir, hayalim gerçek oldu

Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncusu Pedro Malheiro, futbolun sadece sahada değil, disiplinli bir yaşam tarzıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Boavista'da 'Yılın Oyuncusu' unvanına sahip olan Malheiro, Trabzonspor'a geçişini önemli bir adım olarak değerlendirerek, kulübün hedefleri ve Türk futbol kültürü hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı. 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 79 numarayı tercih etme nedenini Cristiano Ronaldo’ya olan hayranlığından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, çocukluğundan beri yalnızca futbolcu olmayı hayal ettiğini ifade eden Malheiro, Türk kültürüne olan sevgisini de dile getirerek, en sevdiği Türkçe kelimenin 'Afiyet olsun' olduğunu söyledi.