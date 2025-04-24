Pegasus deprem nedeniyle tavan bilet ücretini bin 750 TL olarak sabitledi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bilet fiyatlarında güncelleme yapan Pegasus Havayolları, İstanbul kalkışlı ve varışlı iç hat seferlerinin tavan bilet fiyatının bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul’da gerçekleşen deprem nedeniyle, ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatımızı bin 750 lira olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız. Ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde aşağıdaki ilave hakları sunuyoruz. 25 Nisan 2025 Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadelerinie yer verildi.