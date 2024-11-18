Pegasus uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Pegasus Havayolları'nın İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na sefer yapan PC 2092 sefer sayılı uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçuş, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve yolcular zorlu anlar yaşadı. Hava şartlarının beklenenden kötüleşmesi, pilotu Kayseri'ye iniş yapmaya zorladı. Uçakta bulunan sağlık ekipleri, havalimanına indikten sonra rahatsızlanan yolculara hemen müdahale etti. Yolcular, uçaktaki anları cep telefonlarıyla kayda alırken, acil inişin ardından kara yoluyla gitmek istedikleri şehirlere doğru yola çıktılar.