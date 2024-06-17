Pegasus'tan 19 Euro'ya bilet fırsatı: Sınırlı sayıda olacak

Pegasus Hava Yolları, 1 Eylül'den 24 Ekim'e kadar seçilen destinasyonlara yapılacak uçuşlarda özel bir indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya, 19 Euro (+KDV) başlangıç fiyatlarından itibaren uygulanacak ve yolcuların promosyonlu biletleri 14 ile 17 Haziran tarihleri arasında satın almaları gerekecek. Ancak, bu promosyon sınırlı sayıda olan 50 bin koltuk için geçerli olacak.

Pegasus'un bu cazip teklifi, belirli koşullar altında ve sınırlı bir süre için geçerli olup, uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen müşteriler için güzel bir fırsat niteliğinde. İlgilenen yolcuların belirtilen tarihler arasında harekete geçmeleri ve bu özel tekliften yararlanmaları öneriliyor.

PEGASUS’TAN DEV KAMPANYA

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar ise şöyle:

19€+vergilerle olan hatlar: