Pegasus‘tan deprem sonrası bilet fiyatı düzenlemesi

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cuma günü sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı bin 750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız. Ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz,25 Nisan Cuma günü sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olanlar ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadeleri kullanıldı.