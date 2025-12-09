1990 yılında faaliyete başlayan, son yirmi yıldır düşük maliyetli havacılık modeliyle milyonlarca insana seyahat erişimi sağlayan Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli ve dünyanın en eski havayolu markalarından Çek Hava Yolları'nı ve iştiraki Smartwings'i satın almaya yönelik anlaşmayla uluslararası büyüme hedeflerinde önemli bir adım attı. İşlemin toplam bedeli 154 milyon euro olarak belirlendi. Satın alım süreci yasal onayların ve diğer devir koşullarının yerine getirilmesini takiben gerçekleşecek.

Pegasus Hava Yolları, bugün 55 ülkede 158 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor ve dünyanın en genç, en yakıt verimli filolarından birine sahip. Smartwings ise Çek Hava Yolları ve Smartwings markalarıyla Çekya'nın en büyük havayolu ve Orta ve Doğu Avrupa'nın köklü hava yolu gruplarından biri. Şirket, 20 ülkede 80 destinasyona sahip uçuş ağı, tur operatörleriyle güçlü iş birlikleri ve bölgesel turistik seyahat pazarındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk satın almaya ilişkin açıklamasında "Pegasus Hava Yolları olarak 2005'te cesur bir hedefle yola çıktık. Hava yolculuğunu herkes için ulaşılabilir kılmak. Bugün filomuzu 14 uçaktan 127 uçağa çıkararak dünyanın en verimli ve kârlı havayollarından biri olduk. Şimdi, Çek Hava Yolları ve Smartwings'in 47 uçaktan oluşan filosuyla güçlerimizi birleştirerek büyüme yolculuğumuzda yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.