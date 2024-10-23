Pegasus'tan flaş İran kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus'tan flaş İran kararı

İsrail'in İran’a yönelik saldırısı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, İran’a yapacağı seferleri 1 Kasım’a kadar durdurdu

Pegasus Havayolları'ndan İran kararı...İsrail'in İran'a olası saldırı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, İran’a yapacağı seferleri durdurduğunu açıkladı. Kararın, 1 Kasım tarihine kadar uygulanacağı belirtildi.

İran, İsrail'e füzelerle saldırmıştı. İsrail'in de İran'a füze saldırısıyla cevap vereceği yönündeki haberler gündemde. İran’a yapılması planlanan hava saldırı ihtimalini değerlendiren Pegasus Havayolları, bu ülkeye düzenlediği seferlerle ilgili önemli bir karara imza attı.

Pegasus Havayolları güvenlik sebebiyle daha önce de Lübnan seferlerini durdurmuştu. Havayolu şirketi şimdi de İran seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi İran uçuşlarını 1 Kasım’a kadar askıya aldı

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