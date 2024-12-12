Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası

Pegasus Hava Yolları'ndan yurt dışı indirimli bilet kampanyası...Kampanyabelirli yurt dışı bilet kampanyasında uygulanacak. O uçuşlarda yolcular, ikinci yolcu biletini yüzde 70 indirimli olarak alabilecek. Ancak indirimli bilet kampanyasıyla ilgili yapılan duyuruda Kıbrıs uçuşlarının kapsam dışı bırakıldığı belirtildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Türkiye saatiyle bugün 23.59'a kadar bilet alması gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen saate kadar biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.

İkinci bilete yüzde 70 indirim kampanyasında bilet alanlar, 13 Ocak 2025'te başlayacak. 30 Mart 2025 Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 13 Ocak 2025 saat 00:01’den itibaren 30 Mart 2025 saat 23:59 tarihine kadar) tarihleri arasında seyahat edebilecek.