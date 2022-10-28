Pehlivanköy SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Pehlivanköy SYDV, geçici olarak temizlik işçisi olarak 2 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 – 45 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Pehlivanköy ilçesinde son 6 aydır ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
İkametgah belgesi
Dilekçe
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