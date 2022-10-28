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Pehlivanköy SYDV personel alacak

Pehlivanköy SYDV, geçici olarak temizlik işçisi olarak 2 personel alacak.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:57
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Pehlivanköy SYDV personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Pehlivanköy SYDV, geçici olarak temizlik işçisi olarak 2 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 – 45 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Pehlivanköy ilçesinde son 6 aydır ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

İkametgah belgesi

Dilekçe

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