Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve önde gelen tıp uzmanlarının görüşleri ışığında yapılan bilimsel araştırmalar, emzirmenin anneden bebeğe doğal bir içgüdüden ibaret olmadığını, aksine sabır, destek ve tekrarla elde edilen hayati bir beceri olduğunu ortaya koydu.

Yeni bilimsel araştırmalar ve uluslararası sağlık kuruluşlarının kılavuzları, uzun yıllardır süregelen "emzirmenin tamamen içgüdüsel bir eylem olduğu" algısını yerle bir etti.

Dünya genelinde milyonlarca annenin erken dönemde karşılaştığı zorlukların temelinde, emzirme sürecinin anne ve bebeğin birlikte ustalaşması gereken dinamik bir öğrenim süreci olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi yattığı belirlendi.

DSÖ: DOĞRU TEKNİK ÖĞRETİLMELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), emzirme konusundaki yayınlarında, bebeklerin emme ve arama gibi temel reflekslerle doğduklarını kabul etmekle birlikte, "Annenin bebeği doğru bir pozisyonda tutmayı öğrendiğini ve bebeğin de memeyi tam olarak kavramayı öğrendiğini" vurguladı.

DSÖ'nün materyalleri, sağlıklı, zamanında doğan bebeklerin büyük çoğunluğunun doğumdan sonraki ilk saatte memeyi kendiliğinden bulabileceğini, ancak bu fizyolojik başlangıcın, emzirmenin sürekli, ağrısız ve etkili bir şekilde devam etmesi için yeterli olmadığının altını çizdi.

Örgüt, sağlık çalışanlarının annelere doğru pozisyon ve tutuş konusunda uygulamalı yardım sağlamaları gerektiğine dikkat çekti.

"İÇGÜDÜ YETERLİ DEĞİL, ORTAK ÇABA GEREKİYOR"

Avustralya'nın önde gelen Genel Pratisyen ve Uluslararası Emzirme Danışmanı (IBCLC) Dr. Pamela Douglas, emzirmenin salt içgüdü ile gerçekleştiği inancının pek çok anneyi baskı altına aldığını ifade etti.

Dr. Douglas, annenin ve bebeğin ilk günlerde 'titrek' bir başlangıç yapabileceğini ve bu sürecin bir deneme, yanılma ve sabır yolculuğu olduğunu dile getirdi.

Dr. Douglas, özellikle geliştirdiği "Gestalt Emzirme" yaklaşımıyla, başarılı ve ağrısız emzirmenin, annenin bebeğin pozisyonel dengesini ve memenin bebeğin ağzındaki hacmini optimize etmeyi öğrenmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Douglas, "Fizyolojik emzirme başlangıcı önemli bir ilerlemedir, ancak pek çok çift için sürekli ağrısız ve etkili emzirmeyi sağlamak için yeterli değildir. Bu, hem annenin hem de bebeğin adapte olduğu bir beceridir" diye ekledi.

BİLİMSEL VERİLER SÜRECİN KARMAŞIKLIĞINI KANITLADI

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından desteklenen araştırmalar, emzirmenin yalnızca beslenme eylemi olmadığını, aynı zamanda fiziksel, biyokimyasal, hormonal ve psikososyal alışverişi içeren dinamik, çift yönlü bir biyolojik diyalog olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, bu etkileşimin bebeğin nörobilişsel gelişimini zenginleştirdiğini ve anne ile bebek arasında kalıcı bir bağın temellerini attığını ifade etti. Bu karmaşık sürecin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, sadece biyolojik bir dürtüye değil, aynı zamanda annenin bebeğinin ipuçlarına duyarlı bir şekilde yanıt verme yeteneğine dayandığı anlaşıldı.

Uzmanlar, başarılı emzirme oranlarının artırılması için, sağlık sistemlerinin ve ailelerin, bu eylemi "otomatik" bir süreç yerine, ilk günlerde eğitim, destek ve rehberlik gerektiren kritik bir yaşam becerisi olarak ele alması gerektiğini kuvvetle dile getirdi.