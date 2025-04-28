Peker Açıkalın'dan korkutan hastane paylaşımı: Hayatı ciddiye almak lazım

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Peker Açıkalın'dan korkutan hastane paylaşımı: Hayatı ciddiye almak lazım

Avrupa Yakası dizisinde "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'dan korkutan haber geldi. Ünlü oyuncunun hastane paylaşımı üzdü.

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın ,geçtiğimiz yıl zor zamanlar yaşamıştı. Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ileri sürülmüştü.

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“YANLIŞ HABERLERE İNANMAYIN” DEMİŞTİ

Kameralar karşısına geçen Açıklın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATI CİDDİYE ALMAMAK LAZIM"

Ünlü oyuncudan sevenlerini korkutan haber geldi. Hastane odasından video paylaşan ünlü isim, "Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Açıkalın, paylaşımına da; "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düştü.

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