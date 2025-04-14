Peker Açıkalın'dan yeni imajını Cemil İpekçi'ye benzetenlere okkalı yanıt

Kaynak: Haber Merkezi

Geçirdiği beyin kanamasının ardından sağlık sorunları yaşadığı bilinen oyunca Peker Açıkalın, yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı.

Avrupa Yakası'nda büründüğü Gaffur karakterinin yaptığı dansla akıllara kazınan Peker Açıkalın, geçirdiği beyin kanamasının ardından gördüğü tedavi sonrası tanınmaz hale gelmişti. Sevilen oyuncu Peker Açıkalın son halini sosyal medyada paylaşınca bir anda odak noktası oldu.

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Hayli kilo aldığı görülen Peker Açıkalın aynı zamanda saçlarını kazıttı. Bu hali ile ünlü modacı Cemil İpekçi'ye benzetilen Peker Açıkalın, bu benzetmenin ardından yeni bir paylaşım yaparak aslında kime benzediğini söyledi.

Peker Açıkalın "Son imajınım, sayın Cemil İpekçi Bey değil ,Çanakkaleli “SEYİT” onbaşıdır." dedi.

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