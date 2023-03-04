﻿Pekin Büyükelçisi değişti

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınmasına karar verildi.

Önen’den boşalan Pekin Büyükelçiliği’ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iki ayrı bakanlıktaki atama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda açık bulunan; Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli il müdürlüklerine de atama yaptı. (AA)