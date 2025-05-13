Pekin’den Boeing’e yeşil ışık

Çin, Amerikan havacılık devi Boeing'e uyguladığı teslimat yasağını kaldırdı. Bloomberg News’in salı günü yayımladığı habere göre, bu karar, ABD ile Çin’in en az 90 gün sürecek ticari ateşkes kararı almasının hemen ardından geldi. Pekin yönetimi, Çinli hava yolu şirketleri ve ilgili ajanslara Amerikan üretimi uçakların yeniden teslim alınabileceğini bildirdi.

Washington ile Pekin arasında aylardır süren gerginlik, karşılıklı gümrük vergileri ve yaptırımlarla tırmanmış, özellikle havacılık sektörü bu durumdan ciddi şekilde etkilenmişti. Çin, Boeing uçaklarının ithalatını durdurmuştu.

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BOEİNG UYARMIŞTI

Nisan ayında Boeing, bazı Çinli müşterilerin tarifeler nedeniyle teslimatları reddettiğini açıklamıştı. Şirket, bu nedenle onlarca uçağı başka ülkelere satma seçeneğini değerlendirmeye almıştı. Çin’in kararı, Boeing için önemli bir rahatlama olarak görülüyor. Şirketin Çin pazarındaki yeri, Airbus gibi rakiplerle olan rekabet açısından hayati önem taşıyor.

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HAVACILIK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Çin’in bu adımı sadece Boeing için değil, küresel havacılık sektörü için de stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki yumuşama, ileriye dönük daha fazla ticari iş birliği olasılığını gündeme getiriyor. Ayrıca bu gelişme, Çin’in iç hat ve uluslararası uçuş kapasitesini artırma hedeflerini de destekleyecek gibi görünüyor.