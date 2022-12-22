Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor

Mutfaklarımızdan eksik etmediğimi pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü şifa saçıyor. Bu üçlü birleşerek faydalarını 2’ye katlıyor.

Pekmez, depresyon ve strese iyi geliyor. En önemli faydalarından biri de kansere savaş açıyor. Pekmez, romatizma rahatsızlığına da iyi geliyor.

PEKMEZ - TEREYAĞI VE KARABİBER KARIŞIMI

Bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içme suyu katın ve bir cezvede kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayan karışıma tereyağını ekleyin. Katı hale gelen bu karışımı ılık halde sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı tüketin.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez

Yarım çay kaşığı karabiber

FAYDALARI

Tüm vücudu virüslerden koruyor.

Karışım boğazın yumuşamasını sağlar.

İltihabı önler.

Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atmanıza yardımcı olur.

Kansere savaş açar.