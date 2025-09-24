Pekmezin tahtını sarsan üzüm marmelatının şaşırtan mucizeleri

Bilim insanları ve beslenme uzmanlarının son dönemde dikkatini çeken bu yeni kaynak, özellikle demir eksikliği anemisiyle mücadelede umut vadetti. Üzümün sağladığı gizli faydaların ve bu sırrın çözülmesinin, derin bir beslenme devrimine yol açabileceği belirtildi.

BİLİM DÜNYASI ÜZÜM MARMELATININ POTANSİYELİNİ ARAŞTIRIYOR

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, üzüm marmelatının demir emilimi üzerindeki etkileyici gücünü gözler önüne serdi.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan beslenme epidemiyoloğu Dr. Walter Willett, bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirdi.

"KRİTİK BİR POTANSİYEL SUNUYOR"

Willett, "Üzüm marmelatının içerdiği bileşikler, demir emilimini artırarak vücuttaki demir depolarının daha hızlı dolmasını sağlıyor. Bu, özellikle demir eksikliğine bağlı yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi sorunlarla mücadelede kritik bir potansiyel sunuyor" dedi.

UZMANLARDAN ÇARPICI GÖRÜŞLER

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden hematoloji uzmanı Prof. Dr. David J. Kuter, üzüm marmelatının demir emilimi mekanizmasını daha detaylı incelediklerini belirtti.

Kuter, "Yaptığımız laboratuvar çalışmaları, üzüm marmelatında bulunan polifenollerin, demirin vücut tarafından kullanılabilir formuna dönüşmesini kolaylaştırdığını gösteriyor. Bu derin etki, demir takviyelerine kıyasla daha doğal ve etkili bir çözüm sunabilir" şeklinde konuştu.

"PEKMEZİN ÖTESİNDE BİR GİZEM"

Geleneksel olarak demir kaynağı olarak bilinen pekmez, içerdiği yüksek şeker oranı nedeniyle bazı uzmanlar tarafından dikkatli tüketilmesi gereken bir besin olarak görüldü.

Beslenme uzmanları, üzüm marmelatının ise dengeli içeriği ve doğal yapısıyla daha sürdürülebilir bir alternatif sunduğunu ifade etti.

Uzmanlar "Üzüm marmelatı, sadece demir değil, aynı zamanda antioksidanlar ve C vitamini gibi bağışıklık sistemini güçlendiren bileşikler açısından da zengin. Bu sırrın keşfedilmesi, beslenme dünyasında yeni bir kapı aralıyor" dedi.

GELECEĞİN SAĞLIK TRENDİ: ÜZÜM MARMELATI

Bilimsel araştırmalar devam ederken, üzüm marmelatının gelecekte demir eksikliği tedavisinde ve genel bağışıklık sağlığını desteklemede önemli bir rol oynayabileceği öngörüldü.

Uzmanlar, bu doğal ürünün yaygınlaşmasıyla birlikte kronik demir eksikliği sorununa karşı yeni ve etkili bir çözüm sunulabileceğine dikkat çekti.