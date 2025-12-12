Kahvaltı sofralarının değişmez, geleneksel lezzeti pekmez, yüzyıllardır süren tartışmasız liderliğini sürdürüyordu. Ancak küresel beslenme eğilimlerinin değişmesi ve bilimsel araştırmaların yeni bulgular sunmasıyla birlikte, bu köklü tahtın sarsıldığı gözlendi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TAHİNİN ETKİSİNİ KANITLADI

Son dönemde tahinin besin değeri, uluslararası bilim çevrelerinde önemli bir araştırma konusu haline geldi.

Tahin, susam tohumlarından elde edilen ve özellikle lignanlar (sesamin ve sesamolin) ile sağlıklı yağlar açısından zengin bir besin.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme epidemiyolojisi uzmanı olan Dr. Frank B. Hu, susamın ve dolayısıyla tahinin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Dr. Hu, tahinin içerdiği doymamış yağ asitlerinin kötü kolesterol seviyesini (LDL) düşürmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Tahinin öne çıkmasındaki en büyük etken, bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri (ALA - alfa-linolenik asit) içeriği.

Uluslararası Beslenme ve Metabolizma Dergisi'nde (Journal of Nutritional Science and Metabolism) yayımlanan bir çalışmada, tahinin yüksek fitosterol içeriği sayesinde kolesterol emilimini engelleme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

UZMANLAR: GÜÇLÜ İKİLİ

Pekmezin ve tahinin bir arada tüketilmesi ise uzmanlar tarafından 'güçlü bir sinerji' olarak nitelendirildi.

Pekmez, yüksek demir ve hızlı enerji kaynağı sağlarken; tahin, omega-3, kalsiyum ve lif içeriğiyle bu enerjiyi dengeleyip emilimi destekledi.

ABD'nin önde gelen beslenme uzmanlarından ve The Nutrition Source editörlerinden Dr. Walter Willett, bu ikilinin geleneksel Türk mutfağındaki yerini modern beslenme bilimi açısından değerlendirdi.

Dr. Willett, "Pekmez, hızlıca kana karışan basit şekerler içerir. Tahinde bulunan yağ ve lifler ise bu şekerin emilimini yavaşlatarak daha dengeli ve uzun süreli bir enerji sağlanmasına yardımcı olur" değerlendirmesini paylaştı.

Birleşik Krallık merkezli Beslenme Vakfı'ndan (British Nutrition Foundation) Prof. Judith Buttriss ise, özellikle vegan ve vejetaryen beslenen bireyler için tahinin mükemmel bir kalsiyum ve protein kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Buttriss, tahinin bağışıklık sistemi üzerindeki antioksidan etkilerinin, mevsim geçişlerinde dahi bireyleri desteklediğini kaydetti.

Geleneksel bir lezzet olan tahin, modern beslenme biliminin ışığında yeniden keşfedildi.

Yüksek omega-3 ve sağlıklı bileşen içeriği sayesinde pekmezin tahtını sarsan bu besin, kahvaltı sofralarının yeni ve bilimsel temelli yıldızı haline geldi.