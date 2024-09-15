Pekmezin zahmetli yolculuğu başladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde her yıl eylül ayında başlayan üzüm bağlarının bozulması süreci, geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı için bir araya getiriliyor. Bölgede üretilen pekmezin özgün lezzeti, şıranın içine atılan özel beyaz topraktan kaynaklanıyor. Bu toprak, bölgenin kayalık alanlarından elde ediliyor ve pekmezin kıvamını artırmada kritik bir rol oynuyor.

Çekerek'te pekmez üretimi, üzüm bağlarının bozulması ile başlıyor. Çekerek ilçesinde yaşayan vatandaşlar, üzümleri toplamak için sabahın erken saatlerinde bağların yolunu tutuyor. Toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Üzüm şırasına akışkanlık ve kıvam kazandırmak için, Bayındırhüyük köyündeki dağlık ve kayalık alanlardan özel bir toprak çıkarılıyor. Bu toprak, pekmezin kalitesini ve kıvamını artıran doğal bir katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Üzümler ilk olarak özel pekmez toprağı ile karıştırılıyor. Ardından bu karışım, büyük kazanlarda meşe odunu ateşinde 2-3 saat boyunca sürekli karıştırılarak kaynatılıyor. Üzümler kıvama geldikten sonra süzgeçten geçirilerek, kavanozlara alınan pekmez hazır hale getiriliyor. Bu süreç, geleneksel yöntemlerle yapıldığı için oldukça zahmetli ve emek isteyen bir üretim sürecini içeriyor.

Bayındırhüyük köyünden Durak Özkan, pekmez üretiminde kullanılan toprağın sadece kendi köylerinde bulunduğunu belirterek, "Bu toprak olmadan pekmezin şırası durulamıyor ve dolayısıyla pekmez olmuyor. Bu nedenle bu toprağı pekmeze katmak zorundayız" diyor.

Arpaç köyünden Seyit Erol ise pekmez üretiminin zahmetli olduğunu vurgulayarak, "Üzümleri traktörlerle bağdan getiriyoruz, burada olmazsa olmaz pekmez toprağını ekleyip eziyoruz. Bu toprak Bayındırhüyük köyünden temin ediliyor. Daha sonra üzüm suyunu kazanlarda 4-5 saat kaynatarak pekmez yapımını tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.