Pekmezli karbastı festivaline büyük ilgi

17. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde stant açan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, kendi ürünlerinin tanıtımının yanı sıra vatandaşlara serinleten karbastı ikramında bulundu. Buldan ilçesinden getirilen kar ile üzüm pekmezi karışımından hazırlanan içecek, festivalin en çok ilgi gören ikramı oldu.

Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, karbastı ikramına ilişkin yaptığı açıklamada, "Karbastı genellikle vişne suyu ile yapılır. Biz bu kez kooperatifimizin ürettiği pekmez ile hazırladık ve ziyaretçilerimize serinlemeleri için ikram ettik. İçen bir kez daha içmek istedi. İki gün boyunca ikramımız sürdü" dedi.