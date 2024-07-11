Pelikan ve karabatakların yiyecek aradığı anlar ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Pelikan ve karabatakların yiyecek aradığı anlar ortaya çıktı

Kars’ta pelikan ve karabatakların yiyecek aradığı anlar ortaya çıktı. Kars Barajı’ndaki görüntülerde yiyecek yakalayan kuşlar yavrularını doyurdu.

Kars'ta pelikan ve karabatakların baraj gölünde yiyecek araması kameralara yansıdı. Sırayla suya dalarak karınlarını doyuran karabataklar anbean kaydedildi.

Kars'ta Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün tamamen kurumasından sonra başta pelikanlar olmak üzere yaban kuşları Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu. Yuvalarını göl etrafına yapan yaban kuşları, baraj gölünün derin sularında hem yüzüyor hem de karınlarını doyuruyor.

Sunduğu ekolojik çeşitlilikle birçok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü'nde kuş sesleri yükseliyor.

Sıra halinde yiyecek arayan pelikan ve karabataklar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, pelikanlar ise koca ve sivri gagalarını mızrak gibi kullanarak avlarını yakalıyor. Yakaladıkları balıklarla karınlarını doyuran yaban kuşları daha sonra yuvalarına çekilerek yavrularını besliyor.

Kars Baraj Gölü'ne pelikanlar, karabataklar ve martıların av mesai renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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