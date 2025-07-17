Pelikancı gazeteci Hilal Kaplan, milletin cebinden huzuru buldu!

Pelikancı olarak bilinen ve 4 yıldır hiçbir toplantılara katılmayan TRT üyeliğinden daha yeni görevden alınan Hilal Kaplan’ın milletin paralarıyla her ay ödenen TRT’den 4 yılda ortalama 985 bin 437 TL ‘Huzur Hakkı’ aldığı iddia edildi.

ÜYE SAYISI ARTIRILDI

Her ay milletin elektrik faturalarından katkı payı altından ücret alan TRT’nin yapısı, Temmuz 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilmişti. Yeni yapılan düzenleme ile TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün fonksiyonları ayrılmıştı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısında da artışa gidilerek sayı dokuza çıkarılmıştı.

KAPLAN’IN GÖREV SÜRESİ 4 YIL SÜRDÜ

2021 yılında üyeler arasına Pelikancı Hilal Kaplan, getirilmişti. Hilal Kaplan, TRT’nin kesin hesapları ve Sayıştay denetim raporlarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu toplantılarının hiçbirine katılmadığı ise öne sürülmüştü. 13 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kaplan görevden alındı.

“HUZURU BOL OLSUN”

Birgün’ün özel haberine göre; Pelikancı Kaplan’ın TRT Yönetim Kurulu görevi boyunca kurumdan aldığı huzur hakkı hesaplandı. Kaplan’a yalnızca, “Huzur hakkı” adı altında ödenen para 4 yılda ortalama 985 bin 437 TL olarak hesaplandığı haberde yer verildi. Habere ise ‘huzuru bol olsun’ şeklinde yorumlar geldi.

PELİKAN GRUBU NEDİR?

Pelikancılar, Türkiye'de 1 Mayıs 2016'da Pelikan Dosyası adlı internet sitesinde yayınlanan 'Selâm Olsun!' yazısıyla Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreç olarak karşımıza çıkıyor. Cemil Barlas, Fatih Tezcan, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan Kurtuluş Tayiz, Melih Altınok, Selman Öğüt ve Süheyb Öğüt gibi isimlerin ise bu grup içerisinde olduğu iddia edilmişti.