Pelin Akil ayrılık sonrası imaj yeniledi! Yeni hali çok beğenildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pelin Akil ayrılık sonrası imaj yeniledi! Yeni hali çok beğenildi

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile haklarındaki 'boşanma' iddialarını doğruladıktan sonra imaj tazeledi. Akil'in yeni hali çok beğenildi.

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin boşanacağı iddia edilmişti. Pelin Akil ayrılık iddialarını doğruladı.

Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

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DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Pelin Akil ayrılık açıklamasının ardından yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü isim saçlarını kısacık kestirdi.

Pelin Akil'in yeni imajı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika olmuş', 'çok yakışmış', 'mükemmel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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