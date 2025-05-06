Pelin Akil o iddialara ateş püskürdü! Boşanmayı askıya aldıkları söyleniyordu

Evleri bile ayırdıkları söylenen ikilinin reklam anlaşması yüzünden boşanacakları iddia edilince şimdiye kadar çıkan haberler konusunda hiçbir açıklamada bulunmayan ünlü oyuncu Pelin Akil sessizliğini bozdu.

Uzun bir süredir boşanacakları konuşulan çift hakkında iddialar bitmiyor. Çiftin evlerini bile ayırdıkları konuşuluyordu.

Çiftin boşanacakları iddiası magazin manşetlerinden düşmezken Mehmet Üstündağ yeni bir iddiada geldi.

Üstündağ, "Çift henüz resmi bir adım atmadı ve boşanma sürecini yaz sonuna erteledi. Çiftin hayranları hemen heyecan yapmasın! Ertelemenin sebebi, evliliklerine yeni bir şans verilmek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası!"

“BÜYÜK SAÇMALIK”

Reklam anlaşması bitince çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söyleniyordu. Bu iddialar Pelin Akil sessiz kalmadı.

Akil, "Bu çok büyük bir saçmalık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim iki tane çok güzel çocuğumuz var. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama öyle bir şey asla yok! Bunu da söylemiş olayım yani" ifadelerini kullandı.