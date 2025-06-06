Pelin Akil o iddiaları yanıtladı

Bir dönemin sevilen yapımlarından biri olan arka sıradakiler dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ve Pelin akil çifti 2016 yılında beraberliklerini evlilikle sürdürmeye karar vermişti. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında verdikleri ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, evliliklerine maşallah dedirten çift son dönemde ayrılık iddiaları ile gündeme geliyordu.



Bir konserde tek başına görüntülenen Pelin Akil ayrılık iddialarını doğruladı.

Şarkıcı Berkay'ın Harbiye konserinde tek başına görüntülenen Pelin Akil, boşanma iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. İddialarına son noktayı koyan Akil, ''Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık'' diye konuştu.