Pelin Akil yeni ben diyerek paylaştı! Boşanacağı konuşuluyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pelin Akil yeni ben diyerek paylaştı! Boşanacağı konuşuluyordu

Bir süredir boşanma söylentileriyle anılan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrı yaşadığına dair dedikodular dolaşırken, güzel oyuncu Pelin Akil saçlarını kısacık kestirdi. Ünlü isim yeni halini "Yeni ben" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

“Arka Sıradakiler” dizisinin çekimlerinde tanışan ve 2016’da evlilik yoluna giren Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı. Sosyal medyada sıkça bir araya geldikleri anları paylaşan çift, bir dönem evliliklerindeki güzel anları takipçileriyle paylaşsa da son zamanlarda boşanma iddialarıyla konuşulur hale geldi.

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“AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR” DEDİKODUSU ÇIKTI

Son günlerde sosyal medyada çiftin ilişkisini bitirme kararı aldığı ve ciddi bir krizin içinde olduğuna dair haberler yayıldı. Pelin Akil ve Anıl Altan, bu iddialar karşısında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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KISACIK KESTİRDİ

Boşanma haberleri konuşulmaya devam ederken, Pelin Akil’den beklenmedik bir adım geldi. Instagram’da “Yeni ben” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, saçlarını oldukça kısa kestirdiği fark edildi.

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