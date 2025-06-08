Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...

Yıllardır örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanma söylemleriyle gündeme oturmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde tek başına görüntülenen Akil, boşanma iddialarını “Yollarımızı ayırdık” diyerek kabul etmişti. Akil'in sosyal medya hamlesi de gözlerden kaçmadı. Detaylar haberimizde...

Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ve geçen günlerde dokuz yıllık eşi Anıl Altan ile evliliklerinin bittiğini açıklayan Pelin Akil'den şimdi de sosyal medya hamlesi geldi.

v.webp2019'da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrılık söylemleri gündemde yerini koruyordu. Boşanacakları konuşulan oyuncu çift konuyla ilgili soruları hep geçiştirse de Pelin Akil'in eşiyle artık paylaşımlar yapmaması iddiaları güçlendirdi.

9g.jpeg"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, bir konserde tek başına görüntülenerek “Yollarımızı ayırdık” dedi ve iddiaları kabul etti.

Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız." açıklamasıyla tartışmalara noktayı koydu.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

99.webpAyrılık açıklamasının ardından Pelin Akil bu kez Instagram'da dikkat çeken bir hamlede bulundu. Akil, uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını profilinden kaldırdı.

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