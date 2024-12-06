Pelin Akil'in aşerdiği şeye inanamayacaksınız! Gizlice tuvalette yiyiyormuş

Oyuncu Pelin Akil, Berfu Yenenler'in You Tube kanalına konuk oldu. Akil hamilelik dönemine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pelin Akil o süreçte canının beyaz sabun istediğini söylerken "gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu" şeklinde açıklama yaptı.

Beyaz sabun kokusuna olan sevgisini paylaşan Akil, "Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum" dedi.

Akil, "Hamilelerin değişik aşermeleri var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı" diye ekledi.

Akil, temizlikte de sadece beyaz sabun kokusunu sevdiğini belirterek, "Mentolü çok seviyordum. Yağını yiyordum. Hala tiksinti falan gelmedi" diye konuştu.