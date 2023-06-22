Pelin Karahan Bodrum’a demir attı

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile Bodrum Ortakent’teydi. Mutfak araçları satan bir mağazadan çıkan ünlü çift, üç tekerlekli motorlarına binerken görüntülendi.

Pelin Karahan Bodrum’a demir attı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, Bodrum'da tatil yapıyor. Sıcak havanın tadını çıkaran çift, Ortakent'te objektiflere yansıdı. İkili, mutfak araçları satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi.

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'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı olarak ünlenen Pelin Karahan, Bodrum’a yeni geldiklerini belirterek, "Alışveriş yapıyoruz. Üç ay buralardayız, bol bol görüşeceğiz” dedi.

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Neşeleri yerinde olan ikili, üç tekerlekli lüks marka motora binerken tedbiri elden bırakmadı. Kasklarını takan Karahan ve eşi Güntay, evlerinin yolunu tuttu.

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