Pelin Karahan isyan etti. ''Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz''

Oyuncu Pelin Karahan, "Aslı Şafak’la İşin Aslı' programına konuk oldu. 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine giren oyuncu, "Sektöre neden kırıldınız" sorusu üzerine çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu “Benim için 'O artık anne oldu çocukları var, çalışmaz, eşinin durumu da iyi' gibi bir tavır gördüm sektörde. Bunu bir de erkek oyuncular değil hemcinslerim yaptı. Ama ben zoru seçip işime devam ettim" dedi.

"HEP BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR SANIYORDUM"

Oyuncu 17 yaşından beri görüşmediği babası Bayram Ali Karahan için "Benim babam yok" demişti. Karahan "Bu durum hiç yalnız kalmamam, hayatımda hep bir erkek olması gerektiği algısını yarattı. Gençlik yıllarımda ilişkilerimin biri bitince diğeri başlardı. Yalnız kalamıyordum. Şimdiki kafam olsa asla öyle yapmaz, yalnız kalırdım. Tadını çıkartırdım. Kimseye ihtiyacım yoktu ama bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyacım var sanıyordum" diye konuştu.

“BENİM İÇİN SOĞUK BİR KADIN DİYORLAR”

Babasız olmanın beraberlik yaşadığı erkeklere karşı şımarıklık yapmasına neden olmadığını söyleyen Pelin Karahan "Aksine bana ve anneme laf gelmesin diye daha çok dikkat ettim. Çünkü annemle sadece iki kadındık. Dul bir kadın olarak yaşamak hiç kolay değil Türkiye’de. Hemen bir şey yapıştırıveriyorlar. Bunu taşımak zor. Bu kontrollü tavırlarım yüzünden dışarıdan bakanlar benim için ‘Soğuk bir kadın’ diyor. Konuşunca bıcır bıcır olsam da bu mesafeli duruşum o dönemlerden kalma" açıklamasını yaptı.

