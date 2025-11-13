YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Mahallesinde gerçekleştirilen kilit parke taşı çalışmasıyla cadde ve sokaklar güzelleşiyor.

Enerji ve doğalgaza ait alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte birçok mahallede kilit parke taşı çalışmalarıyla vatandaşlar çamur ve tozdan kurtuluyor.

Bülbül Sokak, Zirve Sokak, Çiçek Sokak yanı sıra mahalle girişindeki birçok ana ve ara yollarda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha rahat bir ulaşım imkanına sahip olacak.

MUHTAR VE MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen yürütülen çalışmaları büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek, ‘’Bilecik’imizin yeni mahallelerinden biriyiz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı ve ilgililerin destekleriyle cadde ve sokaklarımız kilit parke taşıyla güzelleştiriliyor. Artık çamur ve tozlu yollardan yürümek zorunda kalmayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de devam eden çalışmalarda yer alan işçilere çay ikram ederek, duydukları sevinci belirtti.