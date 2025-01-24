Pelkas futbola başladığı takıma döndü

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Pelkas futbola başladığı takıma döndü

Son olarak Başakşehir forması giyen Pelkas’ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, futbola başladığı takıma döndü.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını açıkladı. Yunan temsilci, sosyal medya hesabından 'Joker geri döndü' başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Futbola PAOK alt yapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturdu. Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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