Pelkas geri dönüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İngiltere Championship ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitris Pelkas'ın kaderi sezonun sona ermesiyle birlikte belli oldu.

GERİ DÖNDÜ

Hull City, Pelkas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini resmen açıkladı. İngiliz ekibiyle 26 maça çıkan Yunan futbolcu, sadece 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşmesi olan Yunan yıldızın ülkesine geri dönme ihtimali de var. Adı son günlerde PAOK ile anılan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.