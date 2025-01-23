Pelkas ile yollar ayrıldı

İstanbul ekibi, Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

YUNANİSTAN'A DÖNÜYOR

Başakşehir ile yollarını ayıran Pelkas, eski takımı PAOK ile anlaşma sağladı. Oyuncu eski takımı PAOK ile 2.5 yıllık sözleşme imzayacak. Başakşehir formasını 47 kez giyen Yunan oyuncu 9 gol ve 9 asist ile oynadı.