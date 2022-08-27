﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, Coventry karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının 3-2 kazandığı müsabaka sonrası transfer için konuşan Gürcü teknik adam, 72 saat içinde iki transfer geleceğini ve bunlardan birinin Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas olacağını söyledi.

Shota, diğer transferin de bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.