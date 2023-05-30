Pelkas'tan veda mesajı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Pelkas "İnişli çıkışlı, güzel anlar ve değerli derslerle dolu uzun bir sezon oldu. Bir deneyim. Güvenleri ve destekleri için Acun Ilıcalı ve Hull City ailesine teşekkür etmek istiyorum. Benim için dünyalara bedel. Şimdi devam etme zamanı. Yeni bölüm, boş bir sayfa.'' ifadelerini kullandı.

Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi de bu sezon bitecek.

Championship'te 26 maçta forma giyen Pelkas, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.